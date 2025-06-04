Bartın’da Kafa Kafaya Çarpışma Yaşandı

KAZA DETAYLARI

Bartın’da meydana gelen bir trafik kazasında, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda 1’i ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Abdipaşa yolu tüneller mevkiinde gerçekleşti. Abdipaşa yönünden Bartın istikametine doğru seyir eden bir otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı ve kazanın etkisiyle 4 kişi yaralanmış durumda.

Olay yerine hızla sevk edilen 112 acil yardım ekipleri, yaralılara ilk müdahale yaptı. Kaza esnasında araç içerisinde sıkışan bir kişi, AFAD ekiplerinin yaptığı müdahale ile kurtarıldı. Yaralılar, yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı öğrenildi.