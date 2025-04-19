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Bartın’da Kalas Düşmesi Paniği Oldu

PANİK YARATAN KALAS DÜŞÜŞÜ

Bartın’da, 4 katlı bir binanın çatısından düşen kalaslar bir anda paniğe neden oldu. Alınan bilgilere göre, Kırtepe Mahallesi Yukarıçarşı Caddesi Sepetçi Sokak’taki binanın çatısından iki kalas yola düştü. Kaymanın etkisiyle meydana gelen bu düşüş, o sırada yolda kimsenin olmaması nedeniyle büyük bir faciayı önledi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olayın ardından, bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın çevresinde güvenlik tedbirleri alarak olası bir tehlikeyi engellemeye çalıştı. İtfaiye ekipleri ise çatıya çıkarak düşüşün nedenini belirlemeye yönelik çalışmalar yaptı ve yeni bir tehlikenin önüne geçti.

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