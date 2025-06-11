Bartın’da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralı

KAMYON DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

Bartın’da, toprak boşaltan bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Alınan bilgilere göre, olay Bartın Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Boş bir araziye toprak boşaltmakta olan M.Ç. yönetimindeki kamyon, devrilme sonucu yan yattı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonrası yaralanan sürücü, Bartın Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi edilmeye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bilgiler arasında yer alırken, devrilen kamyon ise bir vinç yardımıyla güvenli bir şekilde yoldan kaldırıldı.