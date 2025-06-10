Bartın’da Kaza, 1’i Ağır 8 Yaralı

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI

Bartın’da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1’i ağır olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı. S.K. (45) tarafından kullanılan 74 ABR 428 plakalı hafif ticari araç, İnkumu tatil beldesi Gürgenpınarı köyü mevkiisinde M.H. (49) idaresindeki 74 AAB 962 plakalı otomobil ile çarpıştı.

KAZADA YARALANAN KİŞİLER

Kaza sonrasında sürücüler ile araçlardaki B.Ö. (26), N.S.E. (28), Ö.K. (22), D.V. (31), C.K. (39) ve M.Ö. (78) yaralandı. Olay yerine ihbarın ardından jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılardan M.Ö.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI

Kaza nedeniyle yaşanan sıkışıklık nedeniyle yolda trafik ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşımın normale döndüğü öğrenildi.