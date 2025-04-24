Bartın’da Kaza, 8 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ AN

Bartın’da yolcu indirmek amacıyla durmuş minibüse arkadan gelen beton mikseri ve beton pompa çimento kamyonu çarptı. 8 kişinin yaralandığı bu zincirleme kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, saat 17.00 sularında Kemerköprü Mahallesi’ndeki Çatmaca kavşağı civarında gerçekleşti. Mehmet Somaklı’nın kullandığı 74 BG 500 plakalı işçi minibüsü, yol kenarında yolcu indirirken, arkadan gelen Ahmet Başaran’ın (35) yönetimindeki 74 BB 139 plakalı beton mikseri minibüse çarptı. Arkasında seyreden Erdal Şahan (32) yönetimindeki beton pompa kamyonu da beton mikserine vurdu.

KURTARMA ÇALIŞMALARI VE YARALILAR

Kaza sonrası, bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, arama-kurtarma ve polis ekipleri gönderildi. Olayda, minibüste bulunan F.K., O.Ö., C.K., M.T., B.S., K.Ç. ile beton mikseri sürücüsü Ahmet Başaran yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazada sıkışan Erdal Şahan için 1,5 saatlik bir kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Sürücüyü kurtarmak için iş makineleri kullanıldı ve araçlar birbirinden ayrıldı. Sıkıştığı yerde acı çeken Şahan, itfaiye ekipleri ve arkadaşları tarafından desteklenerek uyanık kalması sağlandı. Ağır yaralı olarak kurtarılan Şahan, ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralanan 8 kişinin hastanede tedavileri devam ediyor.

KAZA ANININ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIMASI

Bu arada, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. Kaza nedeniyle iki saat boyunca trafiğe kapanan yol, itfaiye ve Karayolları ekiplerinin müdahalesi ile yeniden trafiğe açıldı. Kazayla alakalı olarak soruşturma başlatıldı.