Bartın’da Kaza, 8 Yaralı Bulundu

ZİNCİRLEME KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI

Bartın’da gerçekleşen zincirleme kazada beton mikseri, beton pompası ve işçi servisi arasında meydana gelen çarpışmada toplamda 8 kişi yaralandı. İki aracın arasına sıkışan sürücü, yapılan yoğun çalışmalar sonucunda kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, Bartın Kemerköprü Mahallesi’nde, Çatmaca Kavşağı yakınlarında A.B. yönetimindeki 67 NB 179 plakalı beton mikseri, M.S. yönetimindeki 74 BG 500 plakalı işçi servisine arkadan çarptı. Bu kazanın ardından Erdal Ş. idaresindeki 74 BB 139 plakalı beton pompa aracı da beton mikserine çarparak kazaya dahil oldu.

KURTARMA ÇALIŞMALARI ZORLUYDU

Kaza sonrası Erdal Ş. adıyla tanınan sürücü, beton mikseri ve pompa aracı arasında sıkıştı. Yaralananlar arasında mikserin sürücüsü A.B. ile işçi servisinde bulunan F.K., O.Ö., C.K., M.T., B.S. ve K.Ç. de yer aldı. Yaralılar, Bartın’daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralı sürücü Erdal Ş.’yi kurtarmak için itfaiye, polis ve vatandaşların koordinesiyle başlatılan çalışmalar, vinç ve iş makinelerinin desteğiyle yürütüldü ve bu süreç yaklaşık 1 saat sürdü. Ekipler, sıkışan sürücünün ayağını kurtarmak için büyük bir çaba gösterdi.

AĞIR YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücü, beton mikserinin vinçle havaya kaldırılmasının ardından, pompa aracının iş makineleri ile geri çekilmesiyle araçtan çıkarılarak ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olay yerine toplanan kalabalık, kurtarma çalışmalarını izlerken cep telefonlarıyla görüntü almaları da dikkat çekti. Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi verilirken, kazanın meydana geldiği yol, akaryakıt ve yağ nedeniyle kaygan hale geldi. Bu durum başka bir kazanın önüne geçmek için yolun tamamen trafiğe kapatılmasına sebep oldu. Araçların kaldırılmasının ardından yol temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

– BARTIN