Bartın’da Kaza, Bir Kadın Hayatını Kaybetti

OTOMOBİL KAZASI VE AĞIR YARALANMA

Bartın’da meydana gelen bir trafik kazasında, takla atan otomobilde ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Kaza, Bartın-Karabük kara yolu Gökçekıran köyü yakınlarında gerçekleşti. Sürücünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, sollama yaparken yoldan çıkarak takla attı.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE

Hurdaya dönen araçta sıkışmış durumda bulunan 3 kişi, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, 35 yaşındaki Nefise Deniz, tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE TÖRENİ

Hayatını kaybeden Nefise Deniz’in cenazesi memleketi olan Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyüne defnedildi. Bu durum, bölgedeki trafik güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi.

Yeşilay YEDAM Tanıtımı Gerçekleştirildi

Yeşilay Tokat Şubesi, YEDAM'ı tanıttı. Kırtasiyede düzenlenen etkinlikte, personel bilgilendirildi ve vatandaşlara broşürler dağıtılarak afişler sergilendi.
Kerkük’te 80’den Fazla İş Yeri Kapatıldı

Kerkük'te son dönemde yapılan denetimler sonucunda yangın güvenliği eksiklikleri nedeniyle 80'den fazla alışveriş merkezi ve işyeri kapatıldı. İş yerleri tedbir alınana dek kapalı kalacak.

