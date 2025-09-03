Bartın’da Kaza, Bir Kadın Hayatını Kaybetti

OTOMOBİL KAZASI VE AĞIR YARALANMA

Bartın’da meydana gelen bir trafik kazasında, takla atan otomobilde ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Kaza, Bartın-Karabük kara yolu Gökçekıran köyü yakınlarında gerçekleşti. Sürücünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, sollama yaparken yoldan çıkarak takla attı.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE

Hurdaya dönen araçta sıkışmış durumda bulunan 3 kişi, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, 35 yaşındaki Nefise Deniz, tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE TÖRENİ

Hayatını kaybeden Nefise Deniz’in cenazesi memleketi olan Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyüne defnedildi. Bu durum, bölgedeki trafik güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi.