“Bartın’da Kazada 7 Kişi Yaralandı”

KAZA SIRASINDA YARALANANLAR

Bugün saat 15.00 civarında, Bartın-Karabük yolu Potbaşı mevkisinde meydana gelen kazada, Karabük yönüne doğru seyir eden Murat Coşkun’un kullandığı 06 ECN 434 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Zeki Özcan’ın kontrolündeki 67 ZL 844 plakalı otomobille çarpıştı.

KAZANIN SONUCU VE YARDIM TALEBİ

Kaza sonucunda araçlarda bulunan sürücülerle birlikte hafif ticari araçtaki 2 çocuk dahil toplamda 5 kişi yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım çağrısında bulundu. Kısa süre içinde kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU VE SORUŞTURMA

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi. Kaçişma ile ilgili olarak ise soruşturma başlatıldı.