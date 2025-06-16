BARTIN’da Motosiklet, Düğün Konvoyundaki Çocuğa Çarptı

DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ KAZA ANLARI KAMERADA
Düğün konvoyunun önünü kesmeye çalışan bir çocuğa motosiklet çarptı. O anlar, konvoyu havadan görüntüleyen dron kamerasına yansıdı. Kaza, dün saat 16.00 sularında Aladağ Mahallesi Çamlık Caddesi’nde gerçekleşti.
KAZA ANINDA ÇOCUK YARALANDI
Düğün konvoyunun önünü kesmek isteyen çocuklardan birinin karşı şeride geçmek istediği sırada motosiklet çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza, düğün konvoyunu havadan çekim yapan dronun kamerasında kaydedildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.