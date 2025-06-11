Bartın’da Motosiklet Kazası Yaşandı

KAZA DETAYLARI İÇİNDEKİ OLAY

Bartın’da, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Olay, dün saat 20.00 civarında Bartın-İnkumu yolu Gürgenpınarı Mahallesi’nde gerçekleşti. Yaya geçidinden geçmekte olan bir kişiye motosiklet çarptı. Bu kazada yaya ve motosiklette bulunan iki kişi yaralanarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

YARALILARA MÜDAHALE

Hafif yaralanan 3 kişi, olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduğu belirtildi. Olayın anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Bu kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı ifade edildi.