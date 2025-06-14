Bartın’da Motosiklet, Otomobile Çarptı

OLAYIN GELİŞİMİ

Bartın’da seyir halinde olan bir motosiklet, önündeki otomobilin açılan kapısına çarptı ve bu olay sonucunda sürücü yaralandı. Kemerköprü Mahallesi’nden geçmekte olan E.K’nın kullandığı 41 ASV 573 plakalı motosiklet, aniden duran bir otomobilin kapısına çarptı.

YARALANMA VE MÜDAHALE

Çarpma sonrası motosiklet devrildi, ancak sürücü hafif çiziklerle kazayı atlattı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, sürücüye ayakta müdahale gerçekleştirdi. Sürücünün hastaneye gitmek istememesi nedeniyle kaza, maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti.

TRAFFIC DURUMU

Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.