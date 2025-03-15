Bartın’da Sobadan Sıçrayan Kıvılcım Yangını

BARTIN’DA LERİ KÜL EDEN YANGIN

Bartın’ın Ulus ilçesinde, iftar vaktinde meydana gelen bir yangın, tek katlı bir evi ve odunluğu tamamen kül etti. Olay sırasında alevleri fark eden üç kişi, yanmaktan kurtulmayı başardı ancak evlerinin tamamen yok oluşunu çaresizce izlemek zorunda kaldı.

KIVILCIMLAR HALIYI TUTUŞTURDU

Edinilen bilgilere göre, Ulus ilçesi Kayabaşı köyünde Satı Dönmez’e ait olan tek katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar halıyı tutuşturmaya başladı. Alevler hızla büyüyerek evi ve bitişikteki odunluğu tamamen sararak kül etti. İftar vaktinde gerçekleşen yangını zamanında fark eden Durmuş, Fatma ve Gülnur Dönmez, son anda kendilerini dışarı atmayı başardı.

KÖYLÜLERDEN İHBARE VE İTFAİYE MÜDAHALESİ

Yükselen dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi yaklaşık iki saat sürdü ve sonunda alevler kontrol altına alındı. Yangından yaralanmadan evden çıkmayı başaran hane halkı, çaresizce alevleri izlemeye devam etti.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Yangının büyüme ihtimaline karşı köyde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Olay yerinde, alevleri izleyen ev halkı, güvenli bir alana götürülerek uyarılar yapıldı. Yangın sonucunda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.