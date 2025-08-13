Bartın’da Sosyal Hizmetler Yatırım Yapıldı

BARTIN’DA YAPILAN SOSYAL YARDIMLAR VE YATIRIMLAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bartın’ı ziyaretinde, son 23 yıl içinde yalnızca bakanlık tarafından şehre yapılan sosyal hizmet ve yatırımların toplamda 2,8 milyar lirayı bulduğunu açıkladı. Toplam sosyal yardımlar ise 1,83 milyar lira olarak kaydedildi. Göktaş, Bartın Valiliği’nde yaptığı açıklamada, ziyaretinin amacını ve Bartın’ın önemini vurguladı. “Bartın, doğal güzellikleri ve güçlü sosyal dokusuyla ülkemizin değerli şehirlerinden biri. Bugün burada yürütülen çalışmalarla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Şehrimizin sosyal hizmet kapasitesini ve gelecekteki projeleri ele aldık. Hane hane takip ettiğimiz ihtiyaçları, sahadaki ekiplerin tespitlerini ve vatandaşlarımızın taleplerini görüştük. 2025 Aile Yılı çalışmalarımızı da değerlendirdik” şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, sosyal politikaların temel ilkesinin “kimseyi geride bırakmama” olduğunu belirterek, “Çocuğun üstün yararı, yaşlı ve engellilerin aktif yaşamı, kadınların güçlenmesi başta olmak üzere her alanda koruyucu-önleyici, destekleyici ve güçlendirici hizmetler sunuyoruz. Bu anlayışla Bartın’a birçok hizmet sunduk. 23 yılda toplamda 46,9 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bakanlık yatırımları ise 2,8 milyar lira” dedi. Ayrıca, “Bir Sosyal Hizmet Merkeziyle vatandaşlarımızın yanındayız. 2017’den beri ASDEP aracılığıyla 26.359 haneye rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verdik” açıklamasında bulundu.

ENGELLİ VE YAŞLILARA YÖNELİK HİZMETLER

Engelli ve yaşlılara yönelik hizmetler hakkında da bilgi veren Bakan Göktaş, “Aile Destek Merkezleri ile kadınlar, gençler ve çocuklar için eğitim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri yürütüyoruz. Çocuklara güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyüme imkanı sunuyoruz. Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetleriyle aile içinde büyümelerini sağlıyoruz. 55 çocuk için desteğimizi sağladık, böylece 2012’den beri 54,5 milyon lira kaynak aktardık” dedi. Ayrıca, kadınların ekonomik yönden desteklenmesi için 3 kadın kooperatifi ile çalıştıklarını belirtti.

AİLE YILI VE GENÇLİK FONU’NUN ÖNEMİ

2025 Aile Yılı çalışmalarına değinen Göktaş, “Aile, toplumun hafızası, geleceğimizin teminatıdır. Aile yapımızı güçlendirecek ve aile değerlerimizi koruyacak çalışmalara hız kazandırdık. 2025 yılını ‘Aile Yılı’ olarak ilan ettik” ifadesini kullandı. Ayrıca, Aile ve Gençlik Fonu ile doğum yardımlarına dair bilgiler vererek, “Bugün itibariyle 542’si Bartın’da olmak üzere 299.421 anne, doğum yardımlarımızdan faydalandı. 3,8 milyon lirası Bartın’da olmak üzere toplam 2 milyar 555 milyon liralık ödemenin gerçekleştirilmesiyle ailelere destek olduk” dedi.

TERÖRLE MÜCADELE VE ŞEHİT YAKINLARI

Bakan Göktaş, konuşmasının sonunda terörle mücadele ve şehit yakınlarına verilen desteklerin önemine değinerek, “Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi ‘Terörsüz Türkiye’ anlayışı ile şehit ailelerimiz ve gazilerimizle birlikte yürüttüğümüz bir süreçte bulunuyoruz. Bakanlık olarak sosyal dayanışmayı güçlendiren politikalar hayata geçireceğiz. Daha güçlü bir Bartın ve daha güçlü bir Türkiye için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.