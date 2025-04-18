Bartın’da Sürücü İle Polis Kovalamacıya Başladı

KOVALAMACA VE KAZA

Bartın’da, polisin “dur” ihtarına uymayan bir sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. 30 kilometre kadar kaçarak kurtulmayı başaran sürücü, bir kaza sonucunda yakalandı. Yaralanan sürücünün yardımına, peşindeki polis ekipleri yetişti. Olayın detaylarına göre, Orduyeri Caddesi’nde dur ihtarına uymayan 74 AAN 037 plakalı Tofaş aracının sürücüsü E.Y. ile polis aracı arasında kovalamaca başladı. E.Y., bir polisin üzerine aracını sürerek Bartın-Amasra yoluna çıktı ve kaçmaya devam etti. Yolda orta refüje çıkan sürücü, kaza yapmasına rağmen yoluna devam etti.

30 KM’LİK KOVALAMACA

Sürücü, polislerden izini kaybettirmeyi başardı ancak Bozköy mevkisinde virajı alamadı ve aracını yol kenarındaki su kanalına düşürdü. Yaralı durumda kanalda sırtüstü yatan E.Y.’nin yardımına, olayın ardından peşinde olan polis ekipleri yetişti. Bölgedeki güvenlik önlemleri, ikinci bir kaza yaşanmaması amacıyla polis ve jandarma ekipleri tarafından alındı.

YARALI SÜRÜCÜNÜN ANISALARI

Yaralı sürücü, yerde yatarak aracının durumuna üzüldü ve “Arabam bu hale gelmeyecekti. Babam bu arabayı bu halde görürse ne der? Babam beni boğar. Ben iyiyim ağabey ama bu arabanın böyle kalmasını ben istemiyorum. Bu araba bu hale nasıl geldi?” şeklinde isyan etti.

ALKOLLÜ VE EHLIYETSİZ

Yapılan incelemeler sonucunda, 23 yaşındaki E.Y.’nin 231 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Araçta suç unsuru bulunmazken, yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. E.Y.’nin babasının mahalle muhtarı olduğu, araçla izinsiz olarak hareket ettiği öğrenildi.

AİLE KAYIP İLANI VERDİ

Polisten kaçan E.Y.’yi ailesinin telefonla aradığı, ancak ulaşamadıkları iddia edildi. Aile, çocuklarına ulaşamayınca jandarma karakoluna başvurarak bilgi verdi ve E.Y.’nin kaybolduğunu bildirdi.

HASTANE POLİSİ OLAYI FARK ETTİ

Hastane polisi, kayıp başvurusunda bulunulan E.Y.’nin yaralı olarak hastaneye getirildiğini fark etti. Hastane polisi, durumu haber merkezine bildirdikten sonra jandarma ekiplerine konuyu iletildi. Jandarma, kayıp başvurusu yapan aileyi bilgilendirerek hastaneye yönlendirdi.