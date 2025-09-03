Bartın’da Takla Atan Araçta Kadın Öldü

Otomobil Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Kadın

Bartın’da meydana gelen bir trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü öğrenilemeyen bir araç solladığı sırada yoldan çıkarak devrildi. Olay, Bartın-Karabük kara yolu üzerindeki Gökçekıran köyü yakınlarında gerçekleşti. Aracın hurdaya dönüşmesiyle birlikte, olay yerinde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağır Yaralı Kadın Hayatını Kaybetti

Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 35 yaşındaki Nefise Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Yaşadığı trajik olayın ardından Nefise Deniz’in cenazesi, memleketi Karabük’ün Ovacuma köyüne defnedildi.