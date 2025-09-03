Haberler

Bartın’da Takla Atan Araçta Kadın Öldü

Otomobil Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Kadın

Bartın’da meydana gelen bir trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü öğrenilemeyen bir araç solladığı sırada yoldan çıkarak devrildi. Olay, Bartın-Karabük kara yolu üzerindeki Gökçekıran köyü yakınlarında gerçekleşti. Aracın hurdaya dönüşmesiyle birlikte, olay yerinde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağır Yaralı Kadın Hayatını Kaybetti

Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 35 yaşındaki Nefise Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Yaşadığı trajik olayın ardından Nefise Deniz’in cenazesi, memleketi Karabük’ün Ovacuma köyüne defnedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Yeşilay YEDAM Tanıtımı Gerçekleştirildi

Yeşilay Tokat Şubesi, YEDAM'ı tanıttı. Kırtasiyede düzenlenen etkinlikte, personel bilgilendirildi ve vatandaşlara broşürler dağıtılarak afişler sergilendi.
Haberler

Kerkük’te 80’den Fazla İş Yeri Kapatıldı

Kerkük'te son dönemde yapılan denetimler sonucunda yangın güvenliği eksiklikleri nedeniyle 80'den fazla alışveriş merkezi ve işyeri kapatıldı. İş yerleri tedbir alınana dek kapalı kalacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.