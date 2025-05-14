Bartın’da Ters Yola Giren Araç

KAZA DETAYLARI

Bartın’da meydana gelen bir trafik kazasında, ters yola giren bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki çocuğa çarptı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve kazada yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU

Edinilen bilgilere göre, Kanlıırmak Caddesi üzerinde kavşaktan ters şeride giren M.G. yönetimindeki 74 AAC 274 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki İ.B.’ye çarptı. Yaralanan İ.B., hastaneye götürülürken kaza anı kameralar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, otomobilin çarptığı İ.B.’nin yola savrulma anı ve aracın üzerinden geçişi görüldü.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Ters şeride giren sürücünün 71 promil alkollü olduğu belirlendi. Olayın ardından sürücü gözaltına alındı.