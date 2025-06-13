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Bartın’da Trafoya Giren Fare Yangın Çıkardı

ELEKTRİK TRAFOUNDA FARİ KAYNAKLI YANGIN

Bartın’da elektrik trafosuna giren fare nedeniyle alarm durumu yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Bartın Hükümet Caddesi üzerinde bir iş yerinden dumanların yükseldiği bildirildi. Bunun üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

DUMANIN KAYNAĞI BELİRLENDİ

Olay yerine ulaşan ekipler, dumanın kaynağının iş yerinin önündeki elektrik trafosundan kaynaklandığını tespit etti. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, trafoyu açan elektrik şirketi teknik personeli, kabloları kemiren bir farenin neden olduğu kısa devre sonucu yangının çıktığını açıkladı. Olayda elektrik çarpması ve dumandan zehirlendiği değerlendirilen farenin telef olduğu öğrenildi. Kısa süreli yangın sonucunda trafoda maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile caddede hayat normale döndü.

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