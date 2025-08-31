Bartın’da Yangın Devam Ediyor

YANGIN RÜZGARLA BÜYÜYOR

Bartın’ın Ulus ilçesinde meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle daha da büyümeye devam ediyor. Yangın, Aşağıçençi köyünde bulunan otluk alanda başladı. Rüzgar, alevlerin genişlemesine neden olurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde çıkan orman yangınına müdahale için 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 65 personel görevlendirildi. Yangın söndürme çalışmaları hızla sürüyor ve ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çaba gösteriyor.