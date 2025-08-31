Haberler

Bartın’da Yangın Devam Ediyor

YANGIN RÜZGARLA BÜYÜYOR

Bartın’ın Ulus ilçesinde meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle daha da büyümeye devam ediyor. Yangın, Aşağıçençi köyünde bulunan otluk alanda başladı. Rüzgar, alevlerin genişlemesine neden olurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde çıkan orman yangınına müdahale için 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 65 personel görevlendirildi. Yangın söndürme çalışmaları hızla sürüyor ve ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çaba gösteriyor.

Tekirdağ’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığına karışan 15 düzensiz göçmen ve iki şişme bot ele geçirildi. İki Türk organizatör tutuklandı.
Yıldız Parkı, Düğün Fotoğrafçıları İçin İdeal

İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Parkı, evlenecek çiftler için gözde bir düğün fotoğrafı mekanı oldu. Tarihi kasırları ve doğal güzellikleri, özel anılar biriktirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

