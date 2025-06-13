BARTIN’da Yangın İtfaiye ve Polisle Söndürüldü

BARTIN’DA YANGIN MÜDAHALESİ

Bartın’da bir kafenin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Bu sırada polis ekipleri, yoldan geçen bir beton mikserinden çekilen hortumla söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangın, akşam 19.00 sıralarında Kanlıırmak Caddesi’ndeki bir kafede ortaya çıkıyor. Kafenin mutfak kısmındaki bacanın alev almasıyla yangın hızla büyüyerek çatıyı sarıyor.

POLİS VE İTFAİYE DESTEĞİ

İhbarın yapılmasının ardından itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk ediliyor. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına başlarken, yoldan geçen beton mikseri de olaya müdahale etmek için duruyor. Polis ekipleri, mikserin deposundaki suyu hortum aracılığıyla boşaltarak yangın söndürme mücadelesine katılıyor. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınıyor ve söndürülüyor.

YANGINDAN SONRAKİ DURUM

Yangın sonucunda kafede hasar meydana geliyor ve olayla ilgili bir soruşturma başlatılıyor.