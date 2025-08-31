BARTIN’da Yangın Rüzgarla Büyüyor

ULUS İLÇESİNDE YANGIN ÇIKIŞI

Bartın’ın Ulus ilçesinde, Aşağıçençi köyünde otluk alanda yangın meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle alevlerin büyümeye devam etmesi durumu, yangınla mücadele çalışmalarını kritik hale getiriyor.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNUYOR

Ulus ilçesindeki yangına, itfaiye ekipleri aktif bir şekilde müdahale ediyor. Yangın, Küre Dağları Milli Parkı içerisindeki orman alanlarına sıçramış durumda. Çalışmalar için 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve toplamda 65 personel görev alıyor.