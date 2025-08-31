Haberler

BARTIN’da Yangın Rüzgarla Büyüyor

ULUS İLÇESİNDE YANGIN ÇIKIŞI

Bartın’ın Ulus ilçesinde, Aşağıçençi köyünde otluk alanda yangın meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle alevlerin büyümeye devam etmesi durumu, yangınla mücadele çalışmalarını kritik hale getiriyor.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNUYOR

Ulus ilçesindeki yangına, itfaiye ekipleri aktif bir şekilde müdahale ediyor. Yangın, Küre Dağları Milli Parkı içerisindeki orman alanlarına sıçramış durumda. Çalışmalar için 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve toplamda 65 personel görev alıyor.

Tekirdağ’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığına karışan 15 düzensiz göçmen ve iki şişme bot ele geçirildi. İki Türk organizatör tutuklandı.
Yıldız Parkı, Düğün Fotoğrafçıları İçin İdeal

İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Parkı, evlenecek çiftler için gözde bir düğün fotoğrafı mekanı oldu. Tarihi kasırları ve doğal güzellikleri, özel anılar biriktirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

