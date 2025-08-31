Bartın’da Yangınla Mücadele Başlatıldı

ORMANLIK ALANDA YANGIN BAŞLADI

Bartın’ın Ulus ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi amacıyla hem karadan hem de havadan müdahale sürüyor. Küre Dağları Milli Parkı sınırları içinde yer alan Aşağıçerçi köyü mevkisinde yangın meydana geldi. Yangının durumu ile ilgili bildirim üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz gönderildi.

ÇALIŞMALAR ZORLAŞIYOR

Alevler ve duman, geniş bir alanda etkili oluyor ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Ancak rüzgar ve arazi şartları ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, söndürme çalışmalarını yerinde incelemek üzere yangın bölgesine gitti ve yetkililerden bilgi aldı. Yangına müdahaleye dair bilgi veren Vali Arslan, “Şimdilik bir tahliye söz konusu değil. Yangın rüzgarın da etkisiyle yukarı bölgeye doğru ilerliyor. Gerek iş makineleri gerek itfaiye ekipleriyle yoğun şekilde çalışmamız sürüyor.” açıklamasında bulundu.