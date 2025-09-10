Haberler

BARTIN’da Yavru Kedi Kurtarıldı

YAVRU KEDİ MOTORUNA SIKIŞTI

Bartın’da bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve tedavisi için hayvan barınağına teslim edildi. Olay, dün gece Kemerköprü Mahallesi’nde gerçekleşti. Sürücü, otomobilin motor bölümünden gelen kedi sesi üzerine aracı yakındaki rot balans dükkanına çekti.

İTFAİYE YARDIMIYLA KURTARILDI

Kendi imkanlarıyla kediyi çıkarmayı başaramayan sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım talep etti. İhbar üzerine hemen bölgeye ulaşan ekipler, sıkışan yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Yapılan kontrollerde hafif yaralı olduğu belirlenen kedi, tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.

GEBZE’DE KEDİ DENİZE DÜŞTÜ

Gebze'de bir kedi denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla belediye çalışanı, halatla kediyi kurtarıp güvenli bir şekilde doğaya geri bıraktı.
Eskişehir’de Dubalara Tepki Var

Eskişehir'de, vatandaşlar ve esnaflar, Odunpazarı'ndaki Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne konulan dubalara karşı tepkilerini dile getirdi.

