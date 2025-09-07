Bartın’da Yıldırım Yangın Çıkardı

BARTIN’DA YILDIRIM DÜŞMESİ VE YANGINLAR

Bartın’da 1 saat içinde 4 farklı noktada ağaçlara yıldırım düştü. Yangın çıkan ağaçlar, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bartın’da dün gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağış etkili oldu. Bu sağanak yağış, bölgede birçok yıldırım düşmesine sebep oldu. Bugün de Bartın’da yağmur etkisini sürdürdü ve yıldırımlar nedeniyle 3 ayrı noktada yangın meydana geldi.

YANGIN NOKTALARI VE MÜDAHALELER

Yangın noktalarından biri Ulus ilçesi Ağaköy olarak belirlendi. Ormanlık alana düşen yıldırımlar burada yangın çıkmasına yol açtı. Dünkü şiddetli yağışlar sırasında 1 saat içinde Ulus ilçesi Abdipaşa beldesindeki Çavuş köyündeki 2 farklı ağaca, Ağa ve Eldeş köylerindeki ormanlık alanlarda bulunan 1’er ağaca olmak üzere toplam 4 ağaca yıldırım düştü. Yıldırımların fazla düşmesi sonucunda yangınları gören köylülerin ihbarı ile bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ormanlık alanda meydana gelen yangınlar, vatandaşların ve ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.