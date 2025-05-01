Bartın’da Yola Dökülen Odunlar, Trafiği Engelledi

ODUNLAR TRAFİK AKIŞINI ENGELLEDİ

Bartın’da yola dökülen odunlar, trafik akışını olumsuz etkiledi. Polis ekiplerinin uyarısının ardından, odunlar kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı. Edinilen bilgilere göre, Kemerköprü Mahallesi Somaklı Sokak’ta bulunan bir fırına getirilen odunlar, iş makinesi yardımıyla bahçeye konulurken, yola taşan odunlar caddenin tamamen kapanmasına neden oldu. Bu durum üzerine sürücüler polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

İhbarın ardından trafik polisleri ve bekçiler olay yerine intikal etti. Ekipler, fırın sahibi ve çalışanları uyararak, odunların mümkün olan en kısa sürede yoldan kaldırılmasını istedi. Polis ekiplerinin uyarısı üzerine fırın çalışanları, odunları depoya taşıyarak yolun önce bir kısmını, daha sonra ise tamamını yeniden ulaşıma açmayı başardı.