Bartın’da Zafer Bayramı’nı Kutlandı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

Bartın’da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenle kutlandı. Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının hemen sonrasında Türk bayrağı göndere çekildi.

BÜYÜK TAARRUZUN ANLAMINA DİKKAT ÇEKİLDİ

İkmal Üsteğmen Özgür Kerim, yaptığı konuşmada 30 Ağustos Zaferi’nin önemine değinerek Büyük Taarruz’un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktası olduğunu belirtti. Çaydüzü İlköğretim Okulu ve Köksal Toptan Lisesi öğrencileri, halk oyunları ve Trabzon yöresi danslarını sergileyerek etkinliği renklendirdi. Sporcuların gösterileri ve şiir dinletileri de katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu takdim etti. Komando Birliği’nin gerçekleştirdiği gösteride renkli sis bombaları kullanıldı. Bu gösteri ve Türk bayrağını açarak protokolü selamlaması büyük beğeni topladı. Tören, araçların sirenleri eşliğinde gerçekleştirilen geçit töreniyle sona erdi.