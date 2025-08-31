Bartın’ın Ulus İlcsi Yangın Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI NOKTA VE GİDİŞATI

Bartın’ın Ulus ilçesinde meydana gelen yangın havadan görüntülendi. Ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Yangın, Ulus ilçesi Aşağıçençi köyünde orman kenarındaki bir arılıktan başladı. Öğle saatlerinde, kovanlarına bakım yapan D.Ö. isimli bir vatandaş tütsü yaparken otların alev almasıyla karşılaştı ve bahçe hortumuyla yangını söndürmeye çalıştı.

ALEVLERİN BÜYÜMESİ VE MÜDAHALE SÜRECİ

Rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayıldı ve kamelyadaki piknik tüpünün patlamasına neden oldu. Olayı fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Küre Dağları Milli Parkı sınırları içinde çıkan orman yangınına 5 helikopter, 20 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 120 personel ile müdahale edildi.

SONUÇ VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI

Yaklaşık 6 saatin ardından yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonrası bölgede yapılan soğutma çalışmaları da sona erdi.