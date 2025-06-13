Bartın-Karabük Yolunda İki Araç Çarpıştı

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI, İKİ YARALI

Bartın-Karabük yolunda meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Karabük-Bartın karayolu üzerindeki 34. kilometrede, Kalecik yol ayrımında yaşanan kaza, Karabük’ün Ovacuma köyünden Bartın’a yönelen M.K. yönetimindeki 74 BJ 3059 plakalı araç ile Bartın’ın Amasra ilçesinden gelen U.A. idaresindeki 78 SM 206 plakalı araç arasında gerçekleşti.

KAZA YERİNE EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

Kazanın ardından bir kişi araçta sıkışırken, olay yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri hızla yönlendirildi. Kısa sürede yaralı, sıkıştığı araçtan çıkarıldı ve hastaneye sevk edildi. Kazada hafif yaralanan bir kadın ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının tamamlanmasının ardından normale döndü.