Bartın Merkezli Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

OPARASYONUN BAŞLATILMASI

Bartın merkezli olarak gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Bartın, Zonguldak ve İstanbul illerinde, Bartın Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde etkili bir operasyon yapıldı.

ELDE EDİLEN BULGULAR

Operasyon sonucunda gözaltına alınan şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda önemli bulgulara ulaşıldı. 42 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 1 gram kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu, 3 kök kenevir bitkisi, 3 adet kuru sıkı tabanca, 117 adet 9 mm tabanca fişeği, 22 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 1 adet bandrolsüz viski, 2 adet bandrolsüz votka, 1 adet kılıç, 1 adet elektronik sigara, 4 adet cep telefonu ve suçtan elde edildiği düşünülen 54 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

ADLİ İŞLEMLERİN SONUCU

Gözaltına alınan 4 kişi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan Ö.İ., N.Ş. ve H.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Z.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.