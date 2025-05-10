Bartın Polisi, Dolandırıcıları Yakalamayı Başardı

POLİSİ TANITAN DOLANDIRICILAR YAKALANDI

Bartın polisi, kendisini polis olarak tanıtan ve farklı kimliklere bürünerek dolandırıcılık yapan suçluları titiz bir çalışma ile yakaladı. Yaklaşık 3 milyon TL dolandırılan 6 kişilik çete, İstanbul ve Yalova’daki toplam 9 noktada gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alındı. Bartın’da yaşayan A.S., kendisini dolandıran kişilerin 3 milyon TL’lik vurgun yaptığını belirterek ihbarda bulundu. Bunun üzerine Dolandırıcılık Büro ekipleri harekete geçti.

BANKA HESAP HAREKETLERİ TAKİP EDİLDİ

Sahte polisler tarafından gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olayının ardından ekipler, suçluların banka hesap hareketlerini incelemeye başladı. Ayrıca, toplamda 500 saatlik güvenlik kameraları kaydı izlenerek detaylı bir analiz yapıldı. Bu inceleme sonucunda, 6 şüphelinin eşkali ve kimlikleri tespit edildi.

KILIKTAN KILIĞA GİRENLERİ TAKİP ETTİLER

Şüphelilerden M.S’nin, İstanbul’dan Bartın il merkezine doğru 4 araç değiştirerek geldiği ve tanınmamak adına farklı bölgelerde 3 kez kıyafet değiştirdiği belirlendi. Ekipler, M.S’nin her adımını anbean takip etti. Dolandırıcı şahıs, mağdur A.S.’ye ait paranın 1.5 milyon TL’lik kısmını elden teslim aldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Elde edilen bilgilerin ışığında K.O, A.G, A.S, H.Y, M.S, M.B isimli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Çetenin tüm üyelerini yakalamak amacıyla İstanbul ve Yalova’daki 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Sonuç olarak 6 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu kişiler, Bartın’a getirildi ve yapılan aramalarda Nitelikli Dolandırıcılık olayında kullanıldığı düşünülen çeşitli banka kartları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bartın’a getirilen şüpheliler, emniyetteki ifade ve işlemlerin ardından sağlık raporu için hastaneye, akabinde ise Bartın Adliyesi’ne götürüldü.