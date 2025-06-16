Bartın Polisi, Dolandırıcılık Yöntemlerini Deşifre Ediyor

DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE

Bartın polisi, dolandırıcılık yöntemlerini deşifre ederek, oluşturduğu film ve broşürlerle insanları bilgilendiriyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Türkiye genelinde olduğu gibi Bartın’da da son zamanlarda artan telefon ve internet yoluyla dolandırıcılık suçlarıyla sıkı bir mücadele veriyor. Yürüttükleri inceleme ve araştırmalarla mağduriyetleri gidermeyi amaçlayan ekipler, bir yandan da dolandırıcıların kullandığı yöntemleri tespit ederek, dikkat çekici bilgilendirici materyaller hazırlıyor.

PONZİ SİSTEMİ VE DİĞER YÖNTEMLER

Son yıllarda sıkça karşılaşılan ve halk arasında saadet zinciri olarak adlandırılan ponzi sistemi, gümrük ürünleri çekilişi, “görevlere katıl kazan”, evde ek kazanç sağlama, kargo ve HGS borçları gibi dolandırıcılık yöntemleri ekipler tarafından ayrıntılı bir şekilde deşifre ediliyor. Elde edilen bilgi ve uyarılar, hazırlanan video ve broşürlerde yayınlanarak, vatandaşlara karşılaşabilecekleri dolandırıcılık girişimleri hakkında detaylı bilgiler sunuluyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Ekipler, gerçek olmayacak kadar yüksek kazanç vaadi içeren tekliflerin yanı sıra alacak, borç ve kazanç gibi kelimelerle gönderilen şüpheli mesaj veya linklere kesinlikle itibar edilmemesini vurguluyor. Bununla birlikte, dolandırıcıların en yaygın kullandığı yöntemlerden birinin suçlama yönelttiği telefon görüşmeleriyle para istemek olduğunu ifade ediyorlar. Bu nedenle vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği ve bilgi almak için resmi kaynakları kullanmaları gerektiği konularında uyarılıyor.