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Bartın Semalarında Dört Uçak Uçtu

İLGİ ÇEKEN UÇUŞ GÖRÜNTÜLERİ

Bartın semalarında, ilginç bir şekilde yan yana uçan dört uçaktan birinin eğri bir rotada ilerlemesi dikkatleri üzerine çekti. Uçağın rotası, sosyal medyada oldukça fazla tartışma konusu oldu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA

26 Mart 2025 tarihinde Bartın Sıtmayanı Caddesi’nde kaydedilen görüntülerde, hava sahasında seyir eden dört uçağın yan yana uçması dikkat çekti. Uçaklardan üçü düz bir rota izlerken, bir uçağın “s” çizer şekilde uçması dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bu uçağın yolcu uçağı olduğu iddia edildi ve bu durum tartışmalara yol açtı.

TARTIŞMALARIN NEDENLERİ

Görüntülerdeki uçağın arıza yapmış olabileceği ifade edilirken, bazı sosyal medya kullanıcıları uçuştaki durumun tehlikeli ve yasak olduğunu savundu. Diğer bazı yorumlar ise pilotun deneyimsiz olması ya da psikolojik etkenlerin bu duruma yol açmış olabileceğini dile getirdi.

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