Bartın Üniversitesi (BARÜ) 155’inci Sırada

BARTIN ÜNİVERSİTESİ’NDEN ÖNEMLİ BİR ATILIM

Bartın Üniversitesi (BARÜ), Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan “2025 Asya Üniversiteleri Sıralaması” listesinde “Araştırma Kalitesi” göstergesinde 26 basamak birden yukarı çıkarak 155’inci sıraya yerleşti. Genel sıralamada ise 351-400 aralığında yer aldı. Üniversite, Asya’nın en başarılı yükseköğretim kurumları arasında kendine yer bulmuş oldu ve sürdürülebilir gelişimini bir kez daha gözler önüne serdi.

Times Higher Education (THE) tarafından belirlenen “2025 Asya Üniversiteleri Sıralaması”, üniversiteleri akademik olarak değerlendiren 5 temel ölçüte dayanıyor. Bartın Üniversitesi, bu sıralamada geçen yıl ilk kez yer aldı ve bu yıl 35 bölgeden 853 üniversite arasında 351-400 bandında bulunuyor. “Araştırma Kalitesi” kategorisinde ise 26 basamak yükselerek 155’inci sıraya yerleşmesi büyük bir başarı olarak öne çıkıyor.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, bu başarı ile ilgili yaptığı açıklamada, “En iyi ilk 400 üniversite içerisinde yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi. Sürdürülebilir büyüme hedeflerine kararlı adımlarla ilerlediklerini belirten Uzun, “İnanıyorum ki üniversitemiz nitelikli araştırma altyapısı ve kaliteli eğitim ortamı sayesinde uluslararası arenada daha da yükseğe çıkacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu süreçte desteklerini esirgemeyen YÖK Başkanına ve YÖK üyelerine teşekkür etti.