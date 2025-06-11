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Bartın Valisi Dr. Arslan, Kızılay’ı Benzer Güneş Olarak Tanımladı

KIZILAY’IN 157. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLANIYOR

Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Kızılay’ın kuruluşunun yıl dönümü nedeni ile yayımladığı kutlama mesajında, Kızılay’ı çaresizliğin üstünde parlayan bir sabah güneşi olarak betimledi. Bu özel günde Türk Kızılay’ının 157. kuruluş yılına atıfta bulunarak, “Türk Kızılay’ı, Türk milletinin yardımseverlik ve dayanışma duygularının kurumsal bir temeli” olduğunu belirtti.

KIZILAY, UMUT VE GÜVENCE SAĞLIYOR

Vali Arslan, mesajında şu ifadelere yer verdi: “1868 yılında ‘Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti’ adı ile kurulan Türk Kızılay’ı, yalnızca bir yardım kuruluşu değil, aynı zamanda milletimizin zor zamanlardaki güven kaynağı, umutların sönmemesi için yanan bir ışıktır. Çalışanların emeği, gönüllülerin vicdanı ve halkımızın desteği ile büyüyen Türk Kızılay’ı, afetlerde ilk ulaşan, kan bağışında hayat kurtaran, yetimlere yuva olan ve yoksullara AŞ olan bir hayır kervanıdır. Kızılay’ın kırmızı hilali, sadece bir amblem değil, çaresizliğin üstünde doğan bir sabah güneşidir.”

Ayrıca, Kızılay’ın afetlerde insana ve canlıya yardım eli olduğunu da vurgulayan Arslan, “Depremler, yangınlar, sel felaketleri, salgın hastalıkları gibi her türlü zorlukta halkımızın yanında olan ve yalnızca ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında mazlumlara el uzatan Türk Kızılay’ı, gönüllülük ruhuyla hareket eden binlerce çalışanı ile gurur kaynağımızdır. Bugün, Kızılay’ın sadece geçmişine değil, geleceğine de sahip çıkma günüdür. Hep birlikte el vererek, bu iyilik zincirine yeni halkalar eklemek; dayanışmayı, yardımlaşmayı ve insanlığı yüceltmek hepimizin ortak sorumluluğudur.” şeklinde belirtti.

Son olarak, Arslan, “Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Kızılay’ının 157. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor; insanlığa umut olan Kızılay neferleri ile desteğini esirgemeyen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara gönülden teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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