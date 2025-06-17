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BARTIN Ve Muğla’da Eş Zamanlı Operasyon

OPERASYONDA FUHŞA ZORLANAN KADINLAR KURTARILDI

Bartın ve Muğla’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 29 adrese baskın yapıldı. Bu operasyonda, 9 kişilik bir fuhuş çetesi çökertildi ve zorla fuhuş yaptırılan 11 kadın kurtarıldı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, fuhuşun önüne geçilmesi amacıyla bu baskınlar gerçekleştirildi.

GÖZALTILAR VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyonlar sırasında, 1 kişi Muğla’da olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı. Çetenin çökertilmesiyle birlikte, zorla çalıştırılan 11 kadın da güvenli bir duruma kavuşturuldu. Ekipler, şüphelilerin kullandığı 11 adet cep telefonunu ve fuhuşa zorlanan kadınların üzerinden ele geçirilen 10 bin 795 TL parayı da incelemek üzere aldı.

Fuhuş yapılan adreslerde, kimlik bildirme sisteminde kayıtlı olmayan şahısların bulunduğu tespit edildi. Bu nedenle, 1774 sayılı kanunun ilgili maddesi gereğince 5 adrese idari para cezası uygulandı.

ADLİ MAKAMLARA SEVK BEKLENTİSİ

“Fuhuşa teşvik, aracılık ve zorlama” suçlarıyla gözaltına alınan 9 kişinin, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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