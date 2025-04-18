Bartın Ve Zonguldak Çıkarıldı.

HUKUKİ DÜZENLEME ÜZERİNE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Hakimler Savcılar Kurulu, Bartın ve Zonguldak illerinin Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılmasına karar verdi. Bu değişiklik ile birlikte, Bartın ve Zonguldak illeri artık Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil ediliyor.

YARGI ÇEVRESİ BELİRLENMESİ

Yeni kararla beraber, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinin mülki sınırları; Ankara, Bartın, Çankırı, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir ve Zonguldak illerini kapsayacak şekilde yeniden düzenleniyor. Diğer bölge adliye mahkemelerinin yargı çevreleri ise değişmeden aynen devam ediyor.