BARTIN Yaylalarında Eşsiz Görüntüler Oluştu

BÜYÜLEYİCİ DOĞA MANZARALARI ORTAYA ÇIKTI

Bartın ile Karabük sınırları içinde yer alan 20 bin hektarlık alanda, 9 yaylada ilkbaharın gelmesiyle birlikte ağaçlar yeniden yeşermeye başladı. Dron ile yapılan görüntülemeler, hafif kar örtüsü ile birleşen baharın gelişi sayesinde muhteşem manzaralar sunuyor.

BİR DOĞA HARİKASI: GEZEN YAYLASI

Bartın’ın Ulus ilçe merkezine 33 kilometre uzaklıkta konumlanan ve 1,800 rakıma ulaşan yaylalar arasında Gezen, Fındıcak, Kokurdan, Büyükdüz, Tekir, Öküzovası, Sarıçiçek, Ardıç ve Katırovası yer alıyor. Bu yaylalarda, çam, köknar ve ardıç ağaçlarının yeşermesiyle birlikte canlı bir renk cümbüşü yaşanıyor. Gezen Yaylası, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Gezen Gölü ile birlikte 2 bin hektarlık alanı kaplıyor ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Yaylalar, ayrıca fotoğraf severlerin uğrak noktası haline gelmiş durumda. Burada geçirilen zaman, temiz havada stresten arınma fırsatı sunuyor. Seyir manzarasıyla büyüleyen yaylalar, havadan dron ile görüntülenerek ziyaretçilere sunuluyor.