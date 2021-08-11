Bartın’da sel: 1 ölü, 1 kayıp

Bartın’ın Ulus ilçesinde yaşanan sel nedeniyle bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği, bir kişinin de kaybolduğu öğrenildi.

Bartın’ın Ulus ilçesinde sel nedeniyle bazı bölgelerde köprüler yıkıldı, yollar hasar gördü. Heyelan nedeniyle Bartın-Karabük yolu ulaşıma kapandı. Kalp krizi geçiren 1 kişi hayatını kaybetti, sele kapılan 1 kişi aranıyor.

Bartın’ın Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Abdipaşa beldesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Ani bastıran sağanak nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Bartın-Karabük karayolunun Yenihan mevkisinde oluşan heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.