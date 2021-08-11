Bartın’da sel: 1 ölü, 1 kayıp

Bartın'ın Ulus ilçesinde yaşanan sel felaketi can aldı.

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Bartın’ın Ulus ilçesinde yaşanan sel nedeniyle bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği, bir kişinin de kaybolduğu öğrenildi.

Bartın’ın Ulus ilçesinde sel nedeniyle bazı bölgelerde köprüler yıkıldı, yollar hasar gördü. Heyelan nedeniyle Bartın-Karabük yolu ulaşıma kapandı. Kalp krizi geçiren 1 kişi hayatını kaybetti, sele kapılan 1 kişi aranıyor.

Bartın’ın Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Abdipaşa beldesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Ani bastıran sağanak nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Bartın-Karabük karayolunun Yenihan mevkisinde oluşan heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.