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Bartınspor Kongresi, Katılım Yetersizliği Nedeniyle Ertelendi

OLAĞANÜSTÜ KONGRE ERTELENDİ

Bartınspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan kararla bugün yapılması planlanan olağanüstü kongre, yeterli sayıda üye katılımı sağlanamadığı için haftaya ertelendi. Kulübün mevcut yönetim kurulu, olağanüstü kongreyi bugün Bartın Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirmek üzere hazırlık yapmıştı.

KATILIM YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE ERTELENDİ

Kongrenin saat 13:00’te başlaması beklenirken, bir süre beklenmesine rağmen katılımın yetersiz kalması üzerine toplantı ileri bir tarihe alındı. Konuyla ilgili olarak, olağanüstü kongrenin gerekli üye sayısına ulaşması durumunda haftaya yapılacağı bilgisi verildi.

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