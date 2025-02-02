Bartlı Yaylası Ziyaretçilerini Erken Ağırlıyor

YAYLA’YA SERRA HAZİRAN AYI SONUNDA GELİYOR

Konya’nın Ahırlı ilçesine ait Bartlı Yaylası, her yıl olduğu gibi bu yıl da çiğdemler ve kardelenlerin açmasıyla misafirlerine kapılarını açıyor. Ülke genelindeki yağış eksikliğinden dolayı bu yıl çiğdem ve kardelenler, daha erken açıyor ancak geçen yıllara nazaran daha az sayıda bulunuyor. Doğa severler, bu güzellikleri görmek amacıyla Bartlı Yaylası’na akın ediyor. Bahar mevsiminde çayırlık alanlarının sarı çiğdemlerle kaplı olmasıyla ünlü olan yayladaki bu görsel şölen, yalnızca birkaç hafta sürüyor. Komşu ilçelerden ve il merkezinden gelen ziyaretçiler, yaylayı canlandırıyor. Normal şartlarda mart sonu veya nisan başında açması gereken çiğdemler ve kardelenler, kış mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle topraktaki suyun azalması ile daha erken ortaya çıkıyor.

DOĞA GÜZELLİKLERİNİ KORUMAK ÖNEMLİ

Bozkır ilçesinden gelerek çiğdemleri görmek isteyen Durmuş Karakuş, “Biz bu Bozkır’ın güzelliklerini görmek için her bahar mevsiminde buralara geliriz. Çiğdemler bu sene biraz daha erken açtı. Normalde mart, nisan ayını buluyordu ama bu sene havaların sıcak gitmesi nedeniyle kış olmadığından böyle açtı. Bozkır’ın simgesidir çiğdemler. Hatta ben bir şiirimde şöyle diyorum; ‘Hele bahar gelsin bademler bak nasıl oluyor Bozkır’da hayat. Kırları donatsın sarı çiğdemler bak nasıl oluyor Bozkır’da hayat’ diye bir şiirimde de bahsediyorum. Her sene böyle bu doğayı bu şekilde bu güzelliği yaşar ve ondan sonra evimize gideriz” diyor.

PİKNİK İLE DOĞA KEYFİ

Bartlı Yaylası’na gelen misafirler, çiğdemlere hayran kaldıktan sonra yayla içerisinde uygun alanlarda piknik yaparak hafta sonlarını değerlendiriyor. Yaylada sürekli yaşayan köpek ve kediler, piknikçilerin ilgisini çekiyor ve ziyarete gelenler tarafından besleniyor.