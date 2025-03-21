Barü’de Öğretmen Okulları 177. Yılı Kutlandı

ÖĞRETMEN OKULLARI VE MESLEKİNİN DEĞERİ

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) gerçekleştirilen programda, eğitim tarihinin önemli bir unsuru olan öğretmen okulları ve öğretmenlik mesleği ele alındı. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Öğretmen Okullarının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla “Yeni Nesil Öğretmenlerin Eğitimi” konulu bir etkinlik düzenledi. Programda öğretmen okullarının eğitim sistemine sağladığı katkılar ve öğretmenlik mesleğinin günümüzdeki roller üzerine derinlemesine tartışmalar yapıldı. Etkinliğe, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

KONUŞMALAR VE PAYLAŞIMLAR

Etkinliğin açılışında konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Ünal, öğretmenlik mesleğinin toplum üzerindeki etkisine vurgu yaparak, “Hayatımıza yön veren isimleri yetiştirenler de öğretmenlerdir” dedi. Ünal ayrıca öğretmen okullarının tarihimizdeki önemine dikkat çekerek, geleceğin öğretmen adaylarını öğretmenlik bilinciyle yetiştirmenin ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Programda çevrim içi olarak katılan akademisyen Ressam Prof. Dr. Hasan Pekmezci ve Sanatçı Öğretmen Şükran Pekmezci, meslek hayatlarındaki tecrübeleri paylaştı. İkili, “Farklı insanların hayata bakış açılarını öğrenmek, her alanda üretici bir kişiliğe sahip olmak ve öğrencinin varlığını kendi varlığı olarak görmek öğretmenlik mesleği için kilit rol oynamaktadır” şeklinde görüş belirtti.

KÖY ÖĞRETMENİNDEN YENİ NESİL ÖĞRETMENLİK SUNUMU

Bartın Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği mezunu köy öğretmeni Eyyüp Aba, ‘Yeni Nesil Öğretmenlik’ konulu bir sunum gerçekleştirdi. Aba, köy okullarında öğrencilere daha kaliteli bir eğitim ortamı sağlamak ve ailelerin sosyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yaptığı çalışmalardan bahsetti. Ayrıca, görev yaptığı yerlerde uyguladığı sınıf düzenlemeleri, materyal imkanlarının artırılması ve sosyal-kültürel faaliyetlerin çoğaltılması süreçlerini görsellerle ve videolarla katılımcılara aktardı.

SONUÇLAR VE ETKİNLİK KAPANIŞI

Etkinlik, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Sevan Nart, Dr. Öğr. Üyesi Reha Sarıkaya ve Arş. Gör. Dr. Ümit Koç’un piyano, gitar ve flüt eşliğindeki müzik dinletisiyle sona erdi. Bu program, öğretmenlik mesleğinin toplum üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi ve öğretmen adaylarına ilham kaynağı oldu.