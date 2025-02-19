Barzani’den Barış Sürecine Tam Destek

DEM PARTİ HEYETİ ERBİL’DE GÖRÜŞMELER YAPTI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) gerçekleştirdiği temaslarını tamamlayan DEM Parti İmralı heyeti, son durağı olarak Erbil’de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. IKBY Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani’nin DEM Partisi İmralı heyetini kabul ettiği ve IKBY’nin PKK ile Türkiye makamları arasındaki barış sürecini destekleyeceği ifade edildi. Barzani, bölgede mevcut tüm fırsatların barış, istikrar ve halklar arasındaki kardeşlik için değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bunun yanı sıra, IKBY’nin savaş ve şiddet döngüsünü sona erdirmek için her türlü iş birliği ve desteğe hazır olduğunu yeniden dile getirdi.

BARZANİ ŞİDDETİN SONA ERMESİ İÇİN ÇALIŞIYOR

DEM Parti heyeti, IKBY’de gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından IKBY’yi ziyaret etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkiye’de yeni bir sürecin başladığını ve Kürt meselesinin çözümü ile barış sürecinin ilerletilmesinin artık önemli ve kaçınılmaz bir ihtiyaç haline geldiğini vurgulayan heyet, Barzani’nin barış sürecine yönelik destekleyici rolünü takdirle karşıladıklarını belirtti.