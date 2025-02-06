Baş Ağrısıyla Gittiği Doktorda Hayatı Değişti

VAHDET TANHAŞ’IN HİKAYESİ

Vahdet Tanhaş, 1973 yılında Erzurum’da doğdu ve 18 yaşında Sultanbeyli’ye yerleşerek yeni bir hayata adım attı. Gençlik döneminin heyecanı, askerlik sonrası beklenmedik bir sağlık sorunu sonrası gölgelenmeye başladı. Şiddetli baş ağrıları nedeniyle bir dizi doktora başvuran Tanhaş, sonunda beyninde tümör olduğu teşhisine ulaştı. Ameliyat sonrası hayatı tamamen değişti, acı gerçekle yüzleşti. “Ameliyatın ardından tam iki yıl boyunca hayattan koptu, umutsuzluk içinde evine kapandı” diyor. Görme yetisini kaybeden Tanhaş, o zor günlerle ilgili duygularını, “Doktor bana gözlerimi kaybedeceğimi söylediğinde dünyam başıma yıkıldı. O an yaşadığım çaresizliği tarif edemem. O günlerimi Allah düşmanımın başına vermesin. Çok zor günlerdi,” sözleriyle ifade ediyor.

BİR RADYO PROGRAMI VE YENİ DÜZEN

Hayatında önemli bir değişim, tesadüfen dinlediği bir radyo programıyla gerçekleşti. Kadıköy’deki Altı Nokta Körler Derneği’nin ismini duyan Tanhaş, cesaretini topladı ve derneğe başvurdu. Bu adım, onu Reşitpaşa Körler Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Altı ay süren rehabilitasyon eğitimi sayesinde yeniden bağımsız bir birey olmayı başardı. Bu merkezde, hayatının aşkıyla tanıştı. Doğuştan görme engelli olan eşiyle evlenerek, bir kız çocuğu sahibi oldular. Bugün 13 yaşına basan kızları, Tanhaş ailesinin en büyük mutluluğunu oluşturuyor. “Bana bir dakika dünyayı göreceksin deseler, sadece kızımı görmek isterim,” diyor Vahdet Tanhaş.

TOPLUMUN DUYARSIZLIĞINA DİKKAT ÇEKİYOR

Ailesiyle huzurlu bir yaşam sürmesine rağmen, Vahdet Tanhaş günlük hayatta çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Bu zorlukların çoğu, fiziksel engellerden çok toplumun duyarsızlığından kaynaklanıyor. “Karşıdan karşıya geçerken yardım etmek isteyen insanlar, bana parmak uçlarıyla dokunuyor. Adeta bir öcüye dokunurmuş gibi,” diyor. “Yaya kaldırımlarına park edilen araçlar, kaldırımları işgal eden masa ve sandalyeler ile yanlış yerleştirilen tabelalar, görme engelliler için büyük engeller oluşturuyor,” diye ekliyor.

EMPATİYE DAVET

Vahdet Tanhaş, toplumdan en büyük beklentisinin empati ve duyarlılık olduğunu vurguluyor. Hayat hikayesiyle çevresine ilham veren Tanhaş, “Bizim için en büyük destek, empati ve duyarlılık,” diyerek, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmanın sadece fiziksel düzenlemelerle değil, insan kalbindeki farkındalıkla da mümkün olacağını belirtiyor.