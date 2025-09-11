Başak Arslan, Cinayete Kurban Gitti

ÖLÜM OLAYI VE CENAZE TÖRENİ

Ankara’da, boşanma sürecindeki eşi Barış Arslan’ın babası Kudret Arslan (63) tarafından, 5 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak hayatını kaybeden Yüksek Mühendis Başak Gürkan Arslan (46), Bursa’nın Mudanya ilçesinde defnedildi. Olay, önceki hafta Salı günü Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir müstakil evde gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde çalışan Başak Gürkan Arslan, boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederi ile buluştu. Burada taraflar arasında tartışma başladı. Kayınpeder Kudret Arslan, gelini Başak’ı oğlu ve torununun gözleri önünde defalarca bıçakladı. Yardım istemek için kapıyı açan Arslan, kovalamacası sırasında kayınpederi tarafından boğazından tekrar bıçaklandı. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, Arslan’ın öldüğünü tespit etti.

KAYINPEDER VE OĞUL GÖZALTINDA

Başak Gürkan Arslan’ın olaydan sonra başvurulan sağlık görevlileri, Arslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Kudret Arslan ve oğlu polis tarafından gözaltına alındı. Çiftin 5 yaşındaki çocukları ise koruma altına alındı. Kudret Arslan’ın ilk ifadesinde, geliniyle oğlunu aldattığı sebebiyle bir araya geldiklerini, bu süreçte kendisine hakim olamayarak cinayeti işlediğini bildirdiği ifade edildi.

CENAZE TÖRENİ VE DUA

Başak Gürkan Arslan için Ankara Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Bu törende Arslan’ın ailesi, arkadaşları ve pek çok vatandaş bir araya geldi. Helallik alınmasının ardından Arslan’ın tabutu, kadınların omuzlarıyla cenaze aracına taşındı.

DUALAR VE GÖZYAŞLARI

Başak Gürkan Arslan’ın cenazesi, Bursa’nın Mudanya ilçesine getirildi. Burada yapılan defin töreninde anne Makbule ve baba Celal Gürkan, kızlarının mezarı başında sinir krizi geçirdi. Cenaze töreninde, kadınlar toprağı Arslan’ın üzerine attı ve katılan sevenleri gözyaşları dökerek sıkça, “Kadın cinayetleri son bulsun” çağrısında bulundu. Başak Gürkan Arslan, Ömerbey Mahallesi Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.