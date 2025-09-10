Başak Arslan, Kayınpederi Tarafından Bıçaklandı

Olayın Gelişimi

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı 5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde sivil memur olarak görev yapan yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan, boşanma aşamasındaki eşi Barış Arslan ve kayınpederi Kudret Arslan’ı evinde kabul etti. İçerde yaşanan bir tartışma sonucunda Kudret Arslan, gelinini 5 yaşındaki kızının önünde mutfaktan aldığı bir bıçakla bıçakladı. Başak, yaralı olarak evden çıkarken, kayınpederi tarafından boynundan ikinci defa bıçaklandı ve olay yerinde yaşamını yitirdi. Kudret Arslan ve oğlu Barış Arslan gözaltına alındı.

Cenaze Töreni

Başak Gürkan Arslan için Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi’nde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve birçok vatandaş katıldı. Duaların okunmasının ardından helallik alındı. Tören sırasında Başak’ın ailesi gözyaşlarına boğuldu. Cenazede, kadınlar Arslan’ın tabutunu taşıyarak cenaze aracına yerleştirdi. Başak Gürkan Arslan’ın cenazesi, yarın Bursa’nın Mudanya ilçesine defnedilecek.

Ablası ve Kız Kardeşi Açıklama Yaptı

Başak Gürkan Arslan’ın ablası Yaprak Gürkan Nar, “Kayınpederiyle kocası eve gidiyorlar. 5 yaşındaki kızının gözünün önünde onu bıçaklıyorlar. Kayınpeder eve girince ‘Ben halledeceğim sen dur.’ diyor. Hemen mutfağa gidiyor ve bıçağı alıyor. İçeride bir tane bıçaklıyor. Dışarı kaçınca da yere düşüyor” şeklinde ifadeler kullandı. Başak Gürkan Arslan’ın kız kardeşi Işıl Bektaş, önceki zamanlarda bir darp olayı yaşanmadığını belirterek, “Boşanma aşamasındaydılar ama biz böyle bir şey beklemiyorduk. Ablam çok güçlü bir kadındı. Evine çok bağlıydı ve ailesine de. Eğer böyle bir şey yaşandıysa bile bizlere söylememiştir” dedi.

Boşanma Davası

Öte yandan, çiftin boşanma davasının 23 Eylül’de görüleceği öğrenildi. Başak Gürkan Arslan’ın, olayın yaşandığı evi bir yıl önce satın aldığı, evin eski sahibiyle ilgili bir cinayet vakası olduğu ve bunun sonucunda ailenin evi sattığı ifade edildi.