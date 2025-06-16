Başak, Erenler’de Yakalandı, Tutuklandı

HAPİS CEZALISI YAKALANDI

Sakarya’da kesinleşmiş 33 yıl 1 ay hapis cezası bulunan eski Emlak Komisyoncuları Oda Başkanı Selçuk Başak, Erenler ilçesinde saklandığı adreste ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyon sonrası adliyeye sevk edilen Başak, cezaevine konuldu.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU

Sakarya’da bir kooperatif evleri satışıyla ilgili dava açılan Selçuk Başak, mahkemede nitelikli dolandırıcılık suçu nedeniyle 33 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası kesinleşen Başak, Erenler ilçesindeki saklandığı yerde yakalandı ve sonrasında tutuklanarak Ferizli Cezaevine gönderildi.