Başak Gümülcinelioğlu Kimdir? İşte Detaylar

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU HAKKINDA

Başak Gümülcinelioğlu’nun kim olduğu sorusu, sosyal medyada sıkça gündeme geliyor. Özellikle “Yargı” ve “Sen Çal Kapımı” dizilerindeki performansıyla dikkat çekiyor. Sanatı ve duruşuyla büyük bir beğeni topluyor. Başak Gümülcinelioğlu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler için işte önemli noktalar…

KİŞİSEL HAYATI VE EĞİTİMİ

Başak Gümülcinelioğlu, 22 Ekim 1991’de İstanbul’un Fatih ilçesinde dünyaya gelmiş bir Türk oyuncu ve mimar. 33 yaşında olan Gümülcinelioğlu, eğitim hayatına İstanbul Bahçelievler Anadolu Lisesi’nde başlamış. Lise yıllarında Londra, Cenevre ve Brüksel’deki yaz okullarında eğitim almış. AFS programı sayesinde ABD’nin Kansas eyaletinde bir yıl geçirerek ikinci lise diplomasını elde etmiş. Bu dönemde müzikal tiyatro eğitimi de almış. Türkiye’ye döndükten sonra Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olmuş ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimari tasarım üzerine yüksek lisans yapmış.

Oyunculuk kariyerine tiyatro ile adım atan Gümülcinelioğlu, “Barut Fıçısı” ve “Hababam Sınıfı Müzikali” gibi önemli yapımlarda sahne almış. Televizyon dünyasında ise “8. Gün”, “Erkenci Kuş”, “Sen Çal Kapımı”, “Yargı” ve “Sipahi” gibi dizilerde rol alarak izleyici karşısına çıkmış. Başak Gümülcinelioğlu, 9 Ekim 2022’de oyuncu Çağrı Çıtanak ile dünya evine girmiştir.