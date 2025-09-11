Başak Gürkan Arslan, Bıçaklanarak Öldürüldü

OLAYIN KISA TANIMI

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde sivil memur olarak görev yapan yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan, boşanma aşamasındaki eşi Barış Arslan ile evinde görüştüğü kayınpederi Kudret Arslan tarafından, 5 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası Kudret Arslan ve oğlu Barış Arslan, Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanıp Sincan Cezaevine gönderildi.

OLAYIN SEBEBİ VE İFADELER

Kudret Arslan, savcılığa verdiği ifadede, olay günü mal paylaşımı konusunda tartıştıklarını ve oturdukları müstakil evi gelinine vermek istemediğini belirtti. Ayrıca, olaydan önce gelininin ailesinin evinde de tartışma yaşandığını açıkladı. Kudret Arslan, oğlunun masum olduğunu savunarak, “Başak’ı oğlumu aldattığı için öldürdüm. Bir anlık gözüm döndü. Namusumu temizledim” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

AVUKAT BEKTAŞ’IN AÇIKLAMALARI

Başak Gürkan Arslan’ın ailesinin avukatı Alperen Bektaş, tarafların anlaşmalı olarak boşanma durumu olduğunu ve müvekkilinin öldürülmeden 14 gün önce boşanma duruşmasının olacağını belirtti. Bektaş, “Taraflar arasında herhangi bir tazminat, hak alacak talebi bulunmamaktaydı. Yalnızca çocuğun giderleri için 500-600 TL gibi bir nafaka talebi vardı” dedi. Bu durumun, karşı tarafın savunmalarında Başak Hanım’ın evlilik içinde kusurlu olduğunu iddia etmesiyle birlikte, “Son derece sağlıksız bir ruhun sonucu” şeklinde yorumlandı.

ŞİDDET VE HUKUKİ SÜREÇ

Avukat Bektaş, Başak Hanım’ın daha önce eşi Barış Bey’in şiddetine maruz kaldığını ve “Herhangi bir insanın yaşam hakkının elinden alınmasının hiçbir haklı sebebi olamaz” ifadelerini kullandı. Olayın sıradan bir cinnet durumu olmadığını, planlı bir eylem olduğunu belirterek, “Başak Hanım tek bir bıçak darbesiyle öldürülmedi. Vücudunda birden fazla bıçak darbesi bulunmakta. Kişilerin en ağır cezayı alması için var gücümüzle çalışacağız” dedi.