Başak Gürkan Arslan, cenazede adalet istendi

YENİMAHALLE’DE TRAJİK BİR OLAY

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, 5 yaşındaki kızının gözleri önünde kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürülen Başak Gürkan Arslan son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze sırasında kadın cinayetlerine karşı tepkiler yükselirken, aile bireyleri adalet için çağrıda bulundu. Pir Sultan Abdal Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreni duygusal anlara sahne oldu. Arslan’ın kız kardeşi Yaprak Nar, trajik olayın anını dinleyenleri sarsan bir şekilde aktardı.

OLAY ANININ DETAYLARI

Yaprak Nar, Arslan’ın evde kızıyla birlikteyken kayınpederi ve boşanma aşamasındaki eşinin eve geldiğini söyledi. Kayınpederin “Ben halledeceğim” diyerek mutfaktan bıçak alıp genç kadına saldırdığını belirtti. Küçük kızın o sırada yaşadığı dehşeti aktaran Nar, “Kardeşimin kızı, ‘Babam tuttu, dedem de annemi kesti. Annemin kanları yerlerdeydi, boğazındaki kemikleri gördüm’ dedi. Bu, 5 yaşındaki bir çocuğun gözleri önünde gerçekleşti” şeklinde ifade etti.

AİLENİN ADALDET TALEPLERİ

Yaprak Nar, ailenin cinayetten hemen önce boşanma ve nafaka konularını görüştüğünü vurguladı. Nar, “Tamam, nafaka da vermeyin, herkes yoluna baksın dedik. Ama onlar kabul etmesine rağmen sonrasında eve gidip kardeşimi öldürdüler. Böyle bir şey kabul edilemez. Adalet istiyoruz” dedi. Başak Gürkan Arslan’ın cenazesi, kadınlar tarafından taşınarak götürüldü. Törende, kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla sloganlar atıldı. Aile, cinayette hem kayınpederin hem de boşanma aşamasındaki eşin yer aldığını savundu.

MAHALLE SAKİNLERİ ŞAŞKIN

Olay sırasında sesi duyan site yöneticisi İhsan Kaplan, aşağı inerek trajediyi öğrendiklerini belirtti. Kaplan, “Bu zamana kadar aile içinde herhangi bir tartışmaya şahit olmadık” diyerek duruma olan şaşkınlıklarını ifade etti. Cenaze merasimi sonrası, bölgedeki kadın cinayetleri konusuna dikkat çekilmesi için çeşitli etkinlikler planlandığı bildirildi.