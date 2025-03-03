Başak Hanım Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

BİR RAHATSIZLIK GEÇİŞİ

Başak Hanım ciddi bir rahatsızlık geçirdi ve bu yaşamsal bir konu haline geldi. Doktorlar, durumu göz önünde bulundurarak ağır bir ameliyat yapılmasına karar verdiler. Tüm mahkumlara tanınmış bir hak kapsamında, Selahattin Demirtaş’ın avukatları Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Pervin Hanım ile birlikte sürecin hızlanması için devreye girdik. Bu durumu sayın Cumhurbaşkanına ilettik ve kendisi duyarlılık gösterdi.

AMELİYAT SÜRECİ

O gecenin sabahında, saat 09.00 civarında sayın Demirtaş ameliyatın yapılacağı hastaneye hazır edildi. Başak Hanım’a moral vermek amacıyla biz de Pervin Hanım ile birlikte destek olduk. Yüksek moralle ameliyata girmesini sağladık. Doktorların tümüne teşekkür ediyoruz; hekimler ve hastane personeli büyük bir çaba gösterdi. Demirtaş ailesi ve bizler, tüm sağlık çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyoruz. Ameliyatın ardından birkaç ek işlem daha yapılacak. Başak Hanım, tanıdığımız en güçlü kadınlardan birisidir; bu süreci de atlatabilir.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Bu arada sayın Bahçeli beni arayarak, sayın Demirtaş’ın eşinin yanına götürüldüğünü öğrendi. Daha önce Başak Hanım ameliyat olduğunda, sayın Demirtaş ona bir geçmiş olsun mesajı iletmişti. Hem geçmiş olsun dileklerini hem de Selahattin Başkan’ın iyi dileklerini kendisine iletmiştik. Bahçeli, çok mutlu oldu ve teşekkür etti. Telefonu diafona aldık; burada Başak Hanıma şifalar diledi. Ayrıca Selahattin Bey’e bir ihtiyaç olup olmadığını sorma nezaketini gösterdi.

Ben, Pervin Hanım ve avukatlar, Başak Hanım’ın sonuçlarını beklemek üzere orada durduk. Akşam saat 10 civarında Selahattin Bey’i yeniden cezaevine uğurladık. Bu insani bir durumdu. Gündemi konuşmak hiç kimseye yakışmazdı; ne sayın Bahçeli ne de sayın Demirtaş bunu yapar. Selahattin Demirtaş, cezaevinde ve dışarıda bu çizgide kalmayı başaran tecrübeli bir liderdir. Süreç boyunca sayın Cumhurbaşkanına, sayın Bahçeli’ye ve partimize sürekli olarak avukatları aracılığıyla öneri, not ve uyarılar gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanı, sayın Bahçeli ve sayın Öcalan’a ilettiğimiz mesajları oldu.