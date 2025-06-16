Başak, Sakarya’da Yakalandı, Tutuklandı

YAKALANMA VE CEZAYA GÖNDERİLME SÜRECİ

Sakarya’da kesinleşmiş 33 yıl 1 ay hapis cezası bulunan eski Emlak Komisyoncuları Oda Başkanı Selçuk Başak (52), Erenler ilçesinde gizlendiği adreste yakalanıyor. Yakalanmasının ardından adliyeye sevk edilen Başak, cezaevine gönderiliyor.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU VE CEZASI

Selçuk Başak, Sakarya’da bir kooperatif evleri satışıyla ilgili olarak açılan davada, yargılandığı mahkemede nitelikli dolandırıcılık suçundan 33 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılıyor. Hapis cezası kesinleşen Başak, Erenler’de saklandığı adreste güvenlik ekiplerince tespit edilerek yakalanıyor. Adliye sürecinin ardından tutuklanarak Ferizli Cezaevine gönderiliyor.